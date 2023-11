Roubo à casa de Bruna Biancardi em Cotia: Veja os detalhes do crime e o que falta saber

Três criminosos roubaram objetos valiosos da residência que fica no SP II. Veja o que diz a delegada que acompanha o caso e demais detalhes da ocorrência

Neymar e Bruna juntos com a filha Mavie. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Três criminosos armados invadiram a casa da influenciadora digital e mãe da filha do jogador Neymar, Bruna Biancardi, na madrugada dessa terça-feira (7) no condomínio São Paulo II, região da Granja Viana, em Cotia. na madrugada dessa terça-feira (7) no





Os pais de Bruna, que moram na residência, foram feitos reféns durante o roubo. Bruna e a bebê não estavam no momento da abordagem.





Um dos ladrões foi preso e era vizinho das vítimas. Ele foi identificado porque a câmera da portaria funcionava, apesar de todo o condomínio sofrer com a falta de energia.





DETALHES DO CRIME





Os bandidos aproveitaram a falta de energia elétrica e invadiram a casa. Eles abordaram os pais de Bruna, os amarrando na cama, e exigiram que o casal abrisse o cofre da residência, ameaçando jogar óleo quente no rosto da mãe de Bruna, caso o pedido não fosse atendido.





Os criminosos roubaram algumas bolsas de grife internacional, relógios, aliança do casal, além de joias de uma das filhas e da neta recém-nascida das vítimas, que é filha de Neymar.





Os três ficaram o tempo todo na casa com os rostos cobertos por capuz.





Após o roubo, os três deixaram a residência a pé. O casal conseguiu se soltar e fez contato com a portaria e a segurança do condomínio. Com o circuito de monitoramento funcionando através de um gerador, os seguranças suspeitaram da atitude de um morador, que possivelmente estava envolvido no crime.





Esse morador passou pela cancela abordo de um veículo Ford Fusion em companhia de outros dois indivíduos.





A Guarda Civil foi acionada e foi até a residência do suspeito, que mora ao lado da casa de Bruna, e foram recepcionados pelo seu padrasto, que informou que Eduardo, sem enteado, tinha acabado de sair.





A GCM foi no encalço e conseguiu alcançar o veículo de Eduardo, que foi conduzido até a delegacia. Os dois comparsas não estavam mais no carro no momento da abordagem.





Na delegacia, Eduardo assumiu a participação no crime. Ele disse ter se favorecido do cadastro de biometria concedido a moradores bem como o veículo de seu padrasto para adentrar no condomínio SP II, “facilitando assim o ingresso de seus comparsas de vulgo Urso e Europa”.





As vítimas reconheceram Eduardo pela voz e pelos olhos. Ele foi preso em flagrante e segue aguardando decisão do Poder Judiciário.





Cotia e Cia fez contato com o advogado de defesa de Eduardo. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.





A Polícia Civil segue investigando o caso.





Eduardo Seganfredo, 19, foi indiciado pelo crime. Foto: Divulgação / Polícia Civil

“A SOGRA DO NEYMAR NÃO TEM DINHEIRO?”





A delegada que acompanha o caso, Mônica Gamboa, concedeu entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira (7) e deu mais detalhes sobre o crime. De acordo com ela, os assaltantes perguntaram aos pais de Bruna onde estava a influenciadora e Mavie, sua filha.





"Pelo que apuramos, eles não tinham a intenção de sequestrar. Eles perguntaram para saber onde estavam as joias, pois sabiam que a bebê ganhou os itens recentemente”, disse.





Segundo a delegada, os bandidos pediam para a mãe de Biancardi mostrar onde estavam os objetos de valor. Exigiam bolsas, joias e dinheiro. A vítima mostrou que o cofre da casa estava vazio, e um deles questionou: 'como assim? A sogra do Neymar não tem dinheiro em casa?





"'Como você disse, sou sogra. Não sou ele, não tenho dinheiro guardado'. A mãe foi para o quarto da Bruna e entregou as joias que a bebê ganhou desde o nascimento. Entregou cinco relógios, duas alianças de ouro e três bolsas de grife internacional", disse a delegada.





Ainda conforme Mônica, eles buscaram um veículo na residência do integrante indiciado e seguiram com os itens roubados até o jardim Arpoador, bairro da zona oeste de São Paulo.





"AMADORISMO"





Mônica Gamboa chamou os criminosos de “amadores”. “No caso de hoje, ao longo de 17 anos de Polícia Civil, eu ousaria dizer que houve um certo amadorismo e excesso de confiança típico de jovens. Três rapazes com menos de 22 anos. O autor que está preso tem 19 anos, logo com 6 meses da maioridade, ou seja, com 18 anos e 6 meses, ele já conseguiu a proeza de ser preso num tráfico, então isso mostra uma inexperiência”.





QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS DAS INVESTIGAÇÕES?





Os próximos passos das investigações incluem a conversão da prisão de Eduardo em preventiva, a identificação e localização do terceiro integrante do grupo (o segundo já foi identificado), além da busca pelos itens roubados.





A polícia aguarda o laudo pericial da casa dos Biancardis e a quebra do sigilo telefônico dos criminosos para acessar suas comunicações antes e durante o crime. A investigação está prevista para durar dez dias.