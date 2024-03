Metrô em Cotia: veja em que fase se encontra os estudos da Linha 22- Marrom

No ano passado, foram iniciadas as atividades para elaboração do anteprojeto de engenharia e do estudo de impacto ambiental

Foto: Montagem Cotia e Cia

Foi divulgado um novo relatório de estudos da Linha 22-Marrom, que terá 29 quilômetros de extensão entre Sumaré e Cotia, com 19 estações.





Agora, esse estudo, segundo o site especializado Via Trolebus, se encontra na etapa de levantamento de dados, caraterização da área a ser atendida e estudo de alternativas de modo e tecnologia.





Ainda de acordo com o site, foram iniciados os serviços técnicos especializados de engenharia para execução das investigações geológicas e geotécnicas, mapeamento e cadastramento de redes de utilidades públicas.





O documento ainda aponta que a partir das lições aprendidas no anteprojeto de engenharia e estudo de impacto ambiental da Linha 20-Rosa, que vai ligar São Paulo e o ABC, estão sendo revisadas as instruções de projeto, instruções complementares e demais materiais de referência que basearão a etapa de detalhamento do anteprojeto de engenharia da Linha 22-Marrom em 2025.





O portal menciona que a revisão tem “o objetivo de melhorar e aprimorar a qualidade do projeto e no seu processo de desenvolvimento”.