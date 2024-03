Funcionário de Ana Maria Braga que faleceu no domingo será enterrado hoje (19) em Cotia

Apresentadora do ‘Mais Você’ se emocionou ao comentar sobre o ocorrido no programa matinal; Gabriel Camargo morreu aos 27 anos

Ana Maria Braga se emocionou ao falar da morte de seu colaborador. Foto: Reprodução

Gabriel Camargo Mendes, que faleceu no último domingo (17), aos 27 anos, será enterrado nesta terça-feira (19) no Cemitério Jardim das Flores, em Cotia.





Ele fazia parte da culinária do programa matinal “Mais Você”, conduzido por Ana Maria Braga, na Rede Globo.





No programa dessa segunda-feira (18), Ana se emocionou ao falar sobre o ocorrido. “Deixo aqui meus sentimentos a família do Gabriel, tão querido por todos nós. Ele foi um doce. São coisas inexplicáveis da vida. A gente não consegue explicar o porquê de ir embora tão cedo”, disse Ana, aos prantos e com a voz embargada.





Segundo a apresentadora, o colaborador teria falecido de problemas no coração. “Tudo indica que foi um ataque cardíaco, a gente só vai saber após o resultado da autópsia.”





O rapaz morava em São Paulo e era sub-chefe do Mais Você. Embora trabalhasse atrás das câmeras, o culinarista chegou a fazer dupla com Ana Maria, numa transmissão realizada em 2021.