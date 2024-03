'Eu sou ladrão e vacilão': após ser preso em Cotia, jovem com testa tatuada comete novo crime

Desta vez, Ruan foi preso por roubo na Zona Sul de SP

Ruan foi preso novamente em SP. Foto: Reprodução

O jovem Ruan Rocha Silva, que teve a testa tatuada com a frase 'eu sou ladrão e vacilão', no ano de 2017, foi preso novamente por roubo.





Segundo a polícia, ele estava na companhia de outro suspeito, após assaltar uma casa na região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista, às 12h30 desta quarta-feira (28).





De acordo com a polícia, a dupla tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi detida por agentes da 4ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar em um veículo com registro de furto.





PRISÃO EM COTIA









Na delegacia, as vítimas relataram que estavam dormindo quando ouviram os latidos de sua cachorra. Ao se levantar, o casal se depararou com Ruan na sala. O dono do apartamento conseguiu contê-lo até a chegada da GCM.





À polícia, o jovem disse, inicialmente, que estava em busca de alimento. Mas depois teria assumido que entrou no apartamento para furtar objetos para comprar drogas.





"Eu sou ladrão e vacilão"





Ruan teve “sou ladrão e vacilão” tatuado na testa como punição por supostamente tentar roubar uma bicicleta, em junho de 2017. Ele foi flagrado por Maycon Wesley e seu vizinho, Ronildo Moreira. Os agressores riam e coagiam Ruan a dizer que queria tatuar “sou ladrão”, enquanto filmavam o momento da tortura. A frase foi exibida ainda sangrando nas imagens que circularam pela internet.





Dependente químico, Ruan chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação. Por meio da ajuda de uma vaquinha online, o jovem iniciou o procedimento de retirada da tatuagem durante sua permanência na clínica. Após 1 ano de sobriedade, Ruan afirmou se arrepender de ter pegado a bicicleta para dar uma volta.





Em março de 2018, Ruan teve"uma folga dada pela clínica" e foi preso por furtar cinco frascos de desodorantes num supermercado em Mairiporã (SP). Por ser réu primário e com auxílio do departamento jurídico da clínica, Ruan foi liberado sob fiança, retornando à reabilitação.





Em 2019, o jovem voltou a ser preso também por furto. Na ocasião, o adolescente entrou em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de São Bernardo do Campo e roubou R$ 20, um moletom e um celular, mas foi flagrado por uma enfermeira e imobilizado por um vigilante. Por ter entrado em luta corporal com a enfermeira, o caso foi julgado como roubo e ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto.