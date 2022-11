"Eu sou ladrão e vacilão": Jovem que teve testa tatuada é preso por furto em Cotia

Ocorrência foi atendida pela GCM na manhã de hoje





O jovem Ruan Rocha da Silva, 21, que ficou conhecido até fora do Brasil por ter tido a frase "eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa, foi preso na manhã deste domingo (27) em Cotia. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), ele estava furtando residências no bairro Rio Cotia.

De acordo com a ocorrência, ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Após os trâmites legais, Ruan foi recolhido até a Cadeia Pública de Cotia, onde aguardará julgamento.

Relembre o caso

Ruan teve “sou ladrão e vacilão” tatuado na testa como punição por supostamente tentar roubar uma bicicleta, em junho de 2017. Ele foi flagrado por Maycon Wesley e seu vizinho, Ronildo Moreira. Os agressores riam e coagiam Ruan a dizer que queria tatuar “sou ladrão”, enquanto filmavam o momento da tortura. A frase foi exibida ainda sangrando nas imagens que circularam pela internet.

Dependente químico, Ruan chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação. Por meio da ajuda de uma vaquinha online, o jovem iniciou o procedimento de retirada da tatuagem durante sua permanência na clínica. Após 1 ano de sobriedade, Ruan afirmou se arrepender de ter pegado a bicicleta para dar uma volta.

Após o caso

No entanto, em março de 2018, Ruan teve"uma folga dada pela clínica" e foi preso por furtar cinco frascos de desodorantes num supermercado em Mairiporã (SP). Por ser réu primário e com auxílio do departamento jurídico da clínica, Ruan foi liberado sob fiança, retornando à reabilitação.

Em 2019, o jovem voltou a ser preso também por furto. Na ocasião, o adolescente entrou em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de São Bernardo do Campo e roubou R$ 20, um moletom e um celular, mas foi flagrado por uma enfermeira e imobilizado por um vigilante. Por ter entrado em luta corporal com a enfermeira, o caso foi julgado como roubo e ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto.