Clube exclusivo para mulheres empreendedoras é lançado em Cotia

Richelli, Regiane e Patrícia - Fundadoras do Clube









Um grupo de empreendedoras de Cotia se reuniu, nesta semana, para lançar o primeiro clube de empreendedorismo para mulheres de Cotia e região. O evento de lançamento ocorreu no auditório da prefeitura de Cotia.Segundo as fundadoras, Richili Rueda, Patricia Pigozzi e Regiane Rodrigues, o "Clube Inspira Divas" nasce com a proposta de alavancar negócios, valorizar e potencializar as empresárias através da troca de experiências sobre gestão do empreendedorismo e liderança feminina.”, explicam.O clube possui quatro pilares estratégicos: acolhimento, networking, marketing e geração de negócios. As participantes têm acesso à encontros de negócios presenciais e mentorias on-line.Mais informações sobre o clube, acesse o instagram.com/clubeinspiradivas