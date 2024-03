Direção de escola em Cotia lamenta a falta de professores e suspende aulas

Comunicado enviado aos pais responsabiliza a Secretaria de Educação de Cotia pelo problema; veja

Imagem ilustrativa. Foto: RPC / Reprodução

A direção da Escola Municipal Jardim São Miguel, em Cotia, suspendeu as aulas desta quinta-feira (7) para duas turmas do jardim II e uma do maternal. O motivo é a falta de professores.





Um comunicado enviado aos pais dos alunos, em um grupo de WhatsApp, diz que “essas classes ainda não têm professora fixa” e que a escola ainda não conseguiu “outras professoras para substituir”.





“Ainda estamos aguardando a atribuição de novos professores que foram convocados para contrato. A contratação de professores é de responsabilidade da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. A Direção lamenta essa difícil situação”, diz.





Mas esse não foi o primeiro comunicado enviado pela direção sobre a falta de professores aos pais. Cotia e Cia teve acesso a pelo menos mais quatro, todos com o mesmo teor.





Escola Municipal Geraldo Gonçalves dos Santos também está na mesma situação (VEJA AQUI). A escola do São Miguel também não é a única unidade que passa pelo problema. Atambém está na mesma situação





O QUE DIZ O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





Nas redes sociais, respondendo uma reportagem do Cotia e Cia sobre o assunto, o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, disse que a secretaria, no mês de fevereiro, chamou 100 professores, “mas só vieram 25”.





“Ontem, publicamos mais uma convocação de mais 100 professores. Além disso, desde o ano, passado tivemos mais de 200 aposentadorias”, disse Luciano. “Estamos fazendo de tudo para sanar a falta de professores, mas não tem sido uma tarefa fácil”, complementa.