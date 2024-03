Escola em Cotia dispensa alunos por não ter professores: “É revoltante”, diz mãe

Funcionária da unidade disse que “qualquer um da escola fica com os alunos” na falta de professores; caso foi denunciado ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (6)

Caso ocorreu na EM Geraldo Gonçalves dos Santos. Foto: Google imagens

Alunos do período da tarde de três salas de aula da Escola Municipal Geraldo Gonçalves dos Santos, em Cotia, foram dispensados nesta quarta-feira (6) por não ter professores. O caso foi denunciado ao Cotia e Cia pela mãe de um aluno.





“É no mínimo revoltante você levar seu filho para a escola e no portão te avisarem que não tem ninguém para ficar com a sala”, disse Aline Barros.





Segundo ela, desde o ano passado a unidade sofre com a falta de professores. “Quem fica com as crianças são outros funcionários da escola. A escola se vira como pode, mas não é obrigação deles cuidarem dos alunos”, relata.





Aline ligou para a escola assim que chegou em casa com seu filho. Uma funcionária que atendeu a ligação disse que nesta quinta (7) e sexta-feira (8), possivelmente, os alunos serão dispensados novamente, já que haverá entrega de material escolar e não terá, portanto, funcionários para ficar com os alunos.





“Como precisamos organizar a entrega de material, não vai ter ninguém disponível para ficar com eles esses dias. Ou a gente entrega material ou a gente fica com eles”, disse a funcionária por telefone.





Segundo ela, nesses dias que não tem professor, “qualquer pessoa da escola fica com os alunos”. “Ficamos com eles para eles não ficarem sem ninguém”, disse.





Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Secretaria de Educação de Cotia. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.