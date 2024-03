“Novo cangaço”: homem é preso em Itapevi com arsenal de guerra e carros blindados

Além de fuzis, foram apreendidos um revólver calibre 38, 21 carregadores, uma submetralhadora, duas pistolas 9 milímetros, uma pistola calibre 6.35

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil descobriu um arsenal ao realizar uma operação em Itapevi na noite de quarta-feira (6). Agentes buscavam por dois homens suspeitos de liderar uma quadrilha envolvida em invasões de cidades para explodir bancos. A atividade é conhecida como “novo cangaço”.





Os agentes da 1ª Delegacia do Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), identificaram durante as investigações que dois suspeitos da cidade paulista teriam liderado um assalto a banco ocorrido no município paranaense de Guarapuava, em 2022.





Com as informações do local usado pelo bando para esconder as armas, as equipes do Deic deram apoio ao cerco do imóvel no bairro Quatro Encruzilhadas.





Assim que entraram na casa, os policiais perceberam que um suspeito pulou o muro dos fundos, mas uma equipe conseguiu detê-lo.





Na casa foi encontrado um arsenal com quatro fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre 7.62, uma carabina e uma submetralhadora de calibre 9 milímetros, duas pistolas 9 milímetros, uma pistola calibre 6.35, um revólver calibre 38 e 21 carregadores.





O material ainda contava com três coletes balísticos, dois coldres e uma mira telescópica.