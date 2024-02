Thermas da Mata: mulher denuncia agressão de guarda-vidas do parque; veja VÍDEO

Confusão teria começado quando uma visitante do parque solicitou ajuda para um guarda-vidas sobre uma criança que tinha se perdido da mãe

Confusão aconteceu nessa terça (13)

A autônoma Priscila dos Santos, de 36 anos, denunciou nessa terça-feira (13) um caso de agressão envolvendo guarda-vidas do Parque Aquático Thermas da Mata, em Cotia.





Em vídeo publicado nas redes sociais, Priscila narra que a confusão começou quando ela foi solicitar ajuda a um guarda-vidas para uma criança que tinha se perdido da mãe.





“O guarda-vidas disse: deixa ela [criança] aí, que ela vai gritar e a mãe dela vai aparecer. Eu não sou babá”, relata.





quando o parque liberou a entrada gratuita para crianças. O tumulto ocorreu no feriado de Carnaval,





Segundo a visitante do parque, a discussão ficou mais quente quando ela questionou a conduta do profissional.





“Ele me empurrou. Algumas pessoas foram me defender. Ele veio bater em mulher. Um deles segurou meu filho, que é menor, pelo pescoço. Ele começou a agredir todas as pessoas que estavam na frente.”





O vídeo de Priscila foi gravado na noite de ontem em frente à Delegacia de Cotia, onde ela registrou a ocorrência. Os funcionários envolvidos na confusão também prestaram depoimento.





A Guarda Civil Municipal (GCM) disse que houve um desentendimento entre usuários do parque e guarda-vidas, no momento em que Priscila solicitou ajuda a um dos profissionais para encontrar os pais de uma criança. A GCM relatou que Priscila entendeu que o funcionário do Thermas “fez pouco caso de sua solicitação”.





Cotia e Cia entrou em contato com o Thermas da Mata, que não quis se manifestar sobre o caso.





VEJA ABAIXO O VÍDEO: