Thermas da Mata: crianças têm entrada gratuita no feriado de Carnaval

Promoção é válida de 10 a 13 de fevereiro

Foto: Divulgação

Dos dias 10 a 13 de fevereiro, crianças de até 12 anos não pagarão a entrada no parque aquático Thermas da Mata, em Cotia.





(VEJA AQUI). Para a promoção valer, é obrigatório realizar a compra de, pelo menos, um ingresso adulto, que sai no valor de R$99,00





Pagamentos realizados com Pix têm 5% de desconto.





SOBRE O THERMAS





Com exceção da piscina de água natural, todas as atrações do Thermas da Mata oferecem águas quentes. A Praia da Mata, por exemplo, é uma piscina de ondas com águas cristalinas e quentes a uma temperatura constante de 32 graus.





Outra atração é a Hot Island, uma piscina com cascata de três quedas e ofurôs com temperatura de até 36 graus.





Além das atrações aquáticas, o Thermas da Mata oferece atrativos para toda a família. Entre as atrações estão: o toboáguas Space Music e o Cyclone, a Beach Kids e a Área Baby, tirolesa, lago e muito mais.





Beach Kids e a Área Baby





A Beach Kids tem foco em crianças de até 12 anos. Ela faz parte das áreas Kids e Baby (espaço dedicado a menores de 5 anos), que apresenta escorregadores, balde maluco, e diversos brinquedos para criançada.





Os visitantes ainda podem desfrutar de quiosques à beira-mar, bar pé na areia, espreguiçadeiras e muito mais.





Novidade





O Brabus é a mais recente novidade do Thermas da Mata. Um circuito com três toboáguas, sendo o primeiro lançamento com cápsula do parque aquático, com foco nos adolescentes e adultos.





A primeira parte já está disponível, a segunda fase, prevista para julho de 2024. Em sua estrutura, a atração contará com três slides, sendo um com cápsula para descida a partir de uma torre de 14 metros de altura, 60 metros de comprimento, velocidade acima de 40 km/h e um percurso de aproximadamente 4,7 segundos de adrenalina.