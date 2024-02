Cotia abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos em Caucaia do Alto

A inscrição acontece de forma on-line. As vagas são limitadas.











A inscrição só deve ser feita por pessoas que tenham a disponibilidade de levar o seu animal no dia da castração. As vagas limitadas, e a desistência tira a chance de quem poderia comparecer e não conseguiu realizar a inscrição antes de o número máximo de inscritos ter atingido. Atenção: As vagas são limitadas e costumam acabar rápido.

O Setor de Zoonoses da Prefeitura de Cotia, abriu hoje (15/02) as inscrições para Ação de Castração de cães e gatos (machos e fêmeas). A castração acontecerá neste final de semana, dias 17 e 18 de fevereiro (sábado e domingo), na sede da Administração Regional de Caucaia do Alto (avenida Luiz Sacramento, 624 – Caucaia do Alto).O formulário de inscrição está disponível aqui . Cada família pode inscrever até dois animais e o procedimento é realizado em machos e fêmeas com idade a partir de seis meses e que tenham pelo menos 1,2Kg. Como a quantidade de castrações é limitada, o sistema deixará de emitir o protocolo quando as vagas forem supridas. Será preciso apresentar comprovante de inscrição no local da castração.O atendimento será feito no dia e horário que foi agendado, ou seja, se o dono do animal agendou para o dia 17/02 (sábado), não poderá levar o animal no dia 18/02 (domingo), e vice-versa.