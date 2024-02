Stand-up em Caucaia: Gabriela Abdala se apresenta no Neverland Bar nesta sexta (16)

Humorista traz para Caucaia seu show solo ‘São Paulo não é para Amadores’; veja como adquirir os ingressos

A humorista Gabriela Abdala. Foto: Divulgação

Gabriela Abdala apresenta seu stand-up ‘São Paulo não é para Amadores’ no Neverland Bar, em Caucaia do Alto, nesta sexta-feira (16). Os ingressos podem ser adquiridos AQUI. A humoristaapresenta seu stand-up ‘São Paulo não é para Amadores’ no Neverland Bar, em Caucaia do Alto, nesta sexta-feira (16).





Nascida no Pará e criada no Maranhão, Gabriela Abdala, que acumula mais de 500 milhões de visualizações em seus vídeos de humor, traz uma perspectiva diferente sobre o estado de São Paulo e seus costumes.





Morando há 8 anos na capital paulista e sempre com o olhar afiado sobre observações do cotidiano, ela vai “te fazer olhar São Paulo sob uma nova lente, com muito humor”.





O Neverland fica localizado na Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto, em Cotia.