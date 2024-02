Rogério Franco sanciona aumento do próprio salário

Foram também sancionados os aumentos dos salários de servidores e de secretários

Prefeito Rogério Franco. Foto: Reprodução

Rogério Franco (PSD), sancionou o aumento do próprio salário. Além dele, também foram reajustadas as remunerações da vice-prefeita e de secretários municipais. A Lei Ordinária 2.328/2024 foi publicada nesta quarta-feira (21). O prefeito de Cotia,sancionou oAlém dele, também foram reajustadas as remunerações dafoi publicada nesta quarta-feira (21).





(veja aqui). O prefeito também sancionou o aumento salarial de todos os servidores públicos





O texto, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, estabelece o reajuste de 4,51 %.





De acordo com Franco, o índice do reajuste corresponde à variação do IPCA/IBGE ocorrida durante o período de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.