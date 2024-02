Enchentes: Prefeitura de Cotia divulga ações preventivas e chama atenção da população

Nota foi divulgada uma semana após o temporal que trouxe transtornos para moradores de alguns bairros do município

Enchente provocada após temporal da semana passada em Cotia. Foto: Redes Sociais

A Prefeitura de Cotia, por meio das secretarias de Obras e Infraestrutura Urbana e de Defesa Civil, divulgou nesta quarta-feira (21) algumas ações preventivas de enchentes e chamou a atenção da população da cidade.





(veja aqui). A nota foi divulgada uma semana após o temporal que trouxe transtornos para moradores de alguns bairros do município





Segundo a administração, foram realizadas as seguintes ações:





Desassoreamento de mais de 30 córregos;





Limpeza e roçagem em ruas e em travessas;





Limpeza em margens de córregos;





Desobstrução de galerias pluviais;





Ampliação da infraestrutura de drenagem;





Limpeza de piscinões;





Desobstrução de tubulações





No entanto, a prefeitura disse que a quantidade de lixo, entulho e móveis descartados por munícipes de forma irregular potencializa ainda mais o impacto das fortes chuvas, pois dificultam o escoamento pluvial.





“Descarte irregular de lixo e entulho é crime ambiental. Uma pessoa que comete este crime age com potencial de prejudicar um bairro inteiro. Quem vir este tipo de crime, deve denunciar”, disse Agnaldo Gomes, Secretário do Verde e do Meio Ambiente de Cotia.





A Lei Municipal 1.151/2001 tipifica como crime ambiental o descarte irregular de resíduos sólidos no município. Denúncias podem ser feitas para a Secretaria de Verde e do Meio Ambiente, pelo telefone 0800-878-1100, ou diretamente para a Guarda Civil Ambiental 153. “O ideal é que a denúncia seja feita assim que o crime estiver sendo cometido para aumentar as chances de flagrante”, disse.