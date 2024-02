Granja Viana: Copa SP de Kart começa neste final de semana; veja programação

Confira também os pacotes de descontos para competidores





Foto: Divulgação

A Copa São Paulo de Kart 2024 será iniciada neste final de semana no Kartódromo Granja Viana, em Cotia. O principal campeonato regional do País vem com novidades, como a estreia da categoria Rotax Max Novatos.





“Estamos trazendo uma nova categoria para a Copa São Paulo de Kart para incentivar a entrada de novos pilotos. E também temos um pacote de descontos bem bacana para competidores que já são fiéis ao nosso campeonato: quem adquirir as inscrições das 9 etapas do ano ganha uma etapa de desconto”, explica Giaffone, um dos organizadores do campeonato.





Outra modalidade de descontos será oferecida para pilotos estreantes na Copa SP, independentemente da categoria. Eles terão 50% de desconto na inscrição e o mesmo vale para competidores que indicarem novos pilotos ao campeonato.





A Copa SP de Kart tem mais de 20 anos de tradição e é uma competição chancelada pela FASP e pela CBA. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://pastas.cba.org.br/pre-inscricoes





Confira aqui a programação completa. As corridas da primeira etapa da Copa SP 2024 serão realizadas neste sábado (24), com atividades a partir das 8h da manhã.