Com novo aumento, saiba quanto será o salário dos vereadores de Cotia

Parlamentares aprovaram o aumento do próprio salário pelo 2º ano consecutivo

Foto: Câmara de Cotia

aprovaram o aumento do próprio salário. O reajuste, de 4,51%, foi proposto pela Mesa Diretora da Câmara, formada pelos vereadores Marcinho Prates, Celso Itiki e Edson Silva. Os vereadores de Cotia





os parlamentares do Legislativo passarão a receber R$12.355, já que o salário era de R$ 11.822, conforme consta no portal da Câmara Municipal. Com esse aumento,





O reajuste, segundo o texto, baseia-se no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE, que foi apurado em 4,51% no período de 1º de fevereiro de 2023 a 32 de janeiro de 2024.





2º AUMENTO EM UM ANO





os vereadores já tinham aprovado o aumento do próprio salário em 5,77%. Em fevereiro de 2023,





Para justificar a medida, na época a Câmara Municipal disse que o reajuste é determinado pelo inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal e enviou a seguinte nota ao Cotia e Cia:





“A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”