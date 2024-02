GCMs de Cotia que morreram dentro da base serão enterrados nesta quinta (8)

Nelson Fam matou o inspetor Carlos Pires com um tiro no rosto e depois atentou contra a própria vida

Base da GCM de Cotia. Foto: Google Imagens

Os corpos dos guardas civis de Cotia que morreram dentro da base da corporação serão enterrados nesta quinta-feira (8). O agente Nelson Fam dos Santos, 46, matou o inspetor Carlos Roberto Pires, 56, com um tiro no rosto. Depois, tirou a própria vida com um disparo na cabeça.









A tragédia aconteceu nesta quarta-feira (7). O subcomandante Luciano Stephano de Oliveira também foi alvejado e segue internado no Hospital de Cotia.





Fam será enterrado no cemitério municipal Álvaro Quinteiro Vieira, em Barueri. O corpo do inspetor Pires será enterrado no cemitério de Congonhas, no Jardim Marajoara, em São Paulo.





Sobre a ocorrência





Informações iniciais dão conta que o desentendimento entre o GC Fam e o subcomandante Stephano teria sido motivado pela não apresentação de um certificado necessário para que o GC tivesse a manutenção de seu porte de arma (conforme exigência da Policia Federal) e, portanto, ele cumpria serviço operacional.





Os disparos foram feitos por uma arma pessoal, que estaria guardada em seu carro particular. A ocorrência aconteceu na sede da corporação, no bairro Quinta dos Angicos.