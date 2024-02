Prefeitura de Cotia decreta luto oficial de três dias pela morte de dois guardas civis

Um terceiro guarda envolvido na ocorrência segue internado no Hospital de Cotia

A Prefeitura de Cotia decretou luto oficial de três dias em virtude da morte de dois guardas civis. Por conta de um desentendimento, Nelson Fan dos Santos, 46, atirou contra seu superior, o subcomandante Luciano Stephano de Oliveira Leite. O inspetor Carlos Roberto Pires, 56, tentou intervir e acabou sendo alvejado com um tiro no rosto.





Pires faleceu na hora. Stephano foi socorrido para o Hospital Regional de Cotia. Nelson, após ter atirado em seus colegas, tirou a própria vida.









A Prefeitura de Cotia informou que as bandeiras do Paço Municipal estão a meio mastro e, durante o luto oficial, será mantido o expediente normal na sede do Executivo Municipal, bem como em todas as repartições públicas municipais.





Sobre a ocorrência





Informações iniciais dão conta que o desentendimento entre o GC Fan e o subcomandante Stephano teria sido motivado pela não apresentação de um certificado necessário para que o GC tivesse a manutenção de seu porte de arma (conforme exigência da Policia Federal) e, portanto, ele cumpria serviço operacional.





Os disparos foram feitos por uma arma pessoal, que estaria guardada em seu carro particular. A ocorrência aconteceu na sede da corporação, no bairro Quinta dos Angicos.