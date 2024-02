Lotofácil: apostador de Cotia faz jogo de R$ 3 e fatura prêmio principal

Morador está entre as cinco pessoas que acertaram as 15 dezenas do concurso 3024, sorteado nessa quarta-feira (7)

Imagem: Reprodução

Uma aposta de Cotia feita na Lotérica PB, no Jardim Torino, está entre as cinco que acertaram as 15 dezenas do concurso 3024 da Lotofácil, sorteado na noite dessa quarta-feira (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo.





O sortudo jogou um bilhete de R$ 3 e vai dividir o prêmio principal com apostadores de Brasília-DF, Indaiatuba-SP, Jardinópolis-SP (R$322,4 mil para cada um).





Os números sorteados foram 01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24 e 25. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias.





A chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil com um jogo simples, que custa R$ 3, é de uma em 3,2 milhões. A probabilidade aumenta para uma em 211 se o jogo for de 20 dezenas, que custa R$ 46.512.