Victor Sarro se apresenta no Teatro Desafio e leitores do Cotia e Cia terão desconto

Apresentação do stand up "A quinta série ainda vive" terá início às 19h deste domingo (25); saiba mais

Victor Sarro. Foto: Divulgação

O humorista Victor Sarro fará uma apresentação de stand-up no Teatro Desafio (rua Ametista, 21, Cotia-SP) neste domingo (25).





Os ingressos estão à venda pela internet (VEJA AQUI) e custam de R$ 50 (meia) a R$ 100 (inteira). Levando 1kg de alimento o ingresso sai a R$ 70.





A apresentação do show "A quinta série ainda vive" terá início às 19h. A classificação etária é de 16 anos.





O show traz um Victor Sarro mais ácido e com piadas novas. O humorista interage com o público para criar uma experiência diferente.





LEITORES DO COTIA E CIA TERÃO DESCONTO





Leitores do Cotia e Cia pagarão meia entrada! Para isso, basta comprar o ingresso NO SITE com a opção “meia entrada” e falar, na entrada do Teatro Desafio, no dia, que viu a matéria no site. Pronto, você já terá o desconto garantido! Atenção:Para isso, basta comprar o ingressocom a opçãoe falar, na entrada do Teatro Desafio, no dia,Pronto, você já terá o desconto garantido!





SOBRE VICTOR SARRO





O paulista Victor Sarro nunca coube dentro de uma só caixa: ele nasceu em São Bernardo do Campo, mas sempre morou em São Paulo, onde descobriu que o que fazia de melhor era os outros rirem.





Com isso, veio uma carreira que incluiu desde palhaço até apresentador, roteirista e ator, rendendo colaborações com grandes nomes do entretenimento como Fábio Porchat e Anitta.





Além disso, integrou elencos e apresentou programas em diversos canais de televisão.





Em seu retorno aos palcos, Victor Sarro busca resgatar aquele humor que conhece tão bem e o fez tão reconhecido: o da quinta série.