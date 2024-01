Mais de 300 gatos em casa: irmãs presas por maus-tratos vão responder em liberdade

As duas foram soltas durante audiência de custódia

Imagemn enviada ao Cotia e Cia

As duas irmãs que foram presas em flagrante por maus-tratos a mais de 300 gatos, em Cotia, foram soltas em audiência de custódia na quarta-feira (3). A liberdade provisória foi requerida pelo Ministério Público de São Paulo. Cotia e Cia entrou em contato com o órgão para buscar mais detalhes, mas não houve retorno.





Até crânios de felinos foram localizados no imóvel. As duas foram presas na terça-feira (2). Na casa onde elas moram, no Jardim das Graças, a Guarda Civil encontrou mais de 300 gatos em condições de abandono e muitos deles doentes.





AÇÃO E RESGATE





O setor de Zoonoses da Prefeitura de Cotia esteve no local e auxiliou no resgate dos gatos. A reportagem questionou a prefeitura para saber se todos os animais já foram retirados do imóvel, mas ainda não houve retorno.





Os gatos resgatados foram levados para um abrigo credenciado pela Prefeitura. No local, os animais passarão por avaliação veterinária.





CASA DESCOBERTA ‘POR ACASO’





A casa com as centenas de gatos foi descoberta por um acaso. A GCM realizava, durante a madrugada de terça, buscas por suspeitos de um furto a uma residência na região.





Os indivíduos foram interceptados pelo sistema de videomonitoramento de uma unidade escolar municipal que fica ao lado da residência furtada.





A Guarda Civil foi até o local e, ao entrarem no quintal da residência furtada, além de prender um dos suspeitos, se deparou com uma grande quantidade de gatos presos no imóvel em um ambiente de odor forte, presença de muitas fezes e urina dos animais.





Diante deste cenário, a Polícia Civil foi comunicada e, com a chegada da perícia, o imóvel foi arrombado para verificação da parte interna.





Além da Zoonoses, também foram acionadas a Defesa Civil e a Vigilância Sanitária.