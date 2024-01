GCM encontra mais de 200 gatos abandonados dentro de residência em Cotia

Ocorrência está em andamento; veja o que se sabe até agora

Imagem: Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia localizou, nesta terça-feira (2), uma casa com mais de 200 gatos abandonados, em condições de maus-tratos. A ocorrência, que está em andamento, aconteceu na Estrada Padre Inácio, no Jardim das Graças.





Segundo informações preliminares, o imóvel foi descoberto por um acaso. A GCM fazia um patrulhamento na região para localizar três indivíduos que tinham pulado o muro de uma casa após furtar diversos objetos. Um deles foi detido.





Quando os guardas procuravam pelos outros dois indivíduos dentro da residência, começaram a sentir um cheiro muito forte. Foram se aproximando até encontrarem diversos sacos com fezes dentro, espalhados pelo corredor da casa.





Ao olharem pelas janelas do imóvel, os GCMs viram centenas de gatos abandonados. Os cômodos onde eles se encontram estão todos fechados por telas de proteção. Os agentes acreditam que há mais de 200 gatos no local.





A perícia foi acionada para ir até a residência. A reportagem fez contato com a prefeitura e foi informada que, como as diligências estão em andamento, passará um relatório com todas as informações em breve.