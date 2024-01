Crânios de gatos são encontrados em casa com mais de 300 felinos em Cotia

Cerca de 200 gatos já foram resgatados do local

Imagem de um crânio de gato enviada ao Cotia e Cia

Por Neto Rossi





onde mais de 300 gatos foram encontrados com sinais de maus-tratos e abandono. Agentes de diversos órgãos da Prefeitura de Cotia estiveram nesta terça-feira (2) em uma residência, no Jardim das Graças,





No local, havia diversos sacos com fezes de gato dentro. A sujeira era vista por todos os cômodos da casa. As fezes também se misturavam com as rações espalhadas pelo chão do imóvel. Não havia ninguém no local.





As advogadas Luciana Federighi e Verônica Raquel também acompanharam as diligências nesta tarde. Elas narraram ao Cotia e Cia que muitos gatos estavam doentes, entre eles, filhotes. Dois crânios também foram localizados.





Outro crânio de gato encontrado na residência. Foto encaminhada ao Cotia e Cia



“Usamos de 3 a 4 máscaras para conseguir entrar. Os olhos ardiam. Estamos apostando em 350 gatos. Hoje, tiramos cerca de 200”, disse Verônica, que é presidente da comissão do Direito Animal da OAB Cotia.





Segundo ela, esses gatos resgatados serão atendidos por veterinários em um abrigo credenciado pela Prefeitura de Cotia.





ENTENDA O CASO





A casa com os gatos foi descoberta por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), na madrugada desta terça, depois que uma escola vizinha foi invadida. Os GCMs encontraram uma escada de alumínio na casa e suspeitaram que objetos tinham sido furtados da casa por três homens que invadiram a escola.





A GCM fazia um patrulhamento na região para localizar os três indivíduos. Um deles acabou sendo localizado e detido. Mas quando os guardas procuravam pelos outros dois indivíduos dentro da residência, começaram a sentir um cheiro muito forte. Foram se aproximando até encontrarem diversos sacos com fezes dentro, espalhados pelo corredor da casa.





Ao olharem pelas janelas do imóvel, os GCMs viram centenas de gatos abandonados. Os cômodos, onde eles se encontravam, estavam todos fechados por telas de proteção.





A perícia foi acionada para ir até a residência. Procurada, a Prefeitura de Cotia informou que passará um relatório com todas as informações em breve.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil de Cotia. Os casos foram registrados como localização/apreensão de objeto e praticar ato de abuso a animais na Delegacia de Cotia.





VEJA NOTA DA PREFEITURA DE COTIA:





Em relação aos gatos encontrados em uma residência no Jardim das Graças, a Prefeitura de Cotia informa que diversos setores municipais foram acionados e atuam no caso que foi identificado pela Guarda Civil, por volta das 2h da madrugada, desta terça-feira (2/01/24), quando faziam a busca por suspeitos de furto. Os indivíduos foram interceptados pelo sistema de videomonitoramento de uma unidade escolar municipal que fica ao lado da residência furtada.





A Guarda Civil foi até o local e, ao entrarem no quintal da residência furtada, além de prender um dos suspeitos, se deparou com uma grande quantidade de gatos presos no imóvel em um ambiente de odor forte, presença de muitas fezes e urina dos animais.





Diante deste cenário, a Polícia Civil foi comunicada e, com a chegada da perícia, o imóvel foi arrombado para verificação da parte interna. Também foram acionadas a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária e o Setor de Zoonoses.





Após às 11h da manhã uma mulher chegou ao local, ela seria a proprietária do imóvel, e foi conduzida para a Delegacia do Meio Ambiente, em Barueri, para prestar esclarecimentos às autoridades policiais onde o caso está sendo registrado. Caberá às autoridades a abertura do inquérito e indiciamento para responsabilizações.





O Setor de Zoonoses fez a contagem, até o momento, de cerca de 200 gatos, entre machos e fêmeas - estima-se que sejam mais de 300 - e iniciou a remoção para um abrigo credenciado pela Prefeitura. No local, os animais passarão por avaliação veterinária. Já foi informado às autoridades da Delegacia do Meio Ambiente que os felinos eram vítimas de maus-tratos.





O atendimento à ocorrência seguirá a partir de amanhã, 3/01/24, quando deve ser concluída a contagem e remoção dos animais.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 21H31 COM A NOTA DA PREFEITURA DE COTIA)