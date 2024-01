Itapevi oferece mais de 240 vagas de emprego; veja como se candidatar

As chances serão oferecidas nas áreas de logística, telemarketing, serviços e na construção civil

Foto: Prefeitura de Itapevi / Divulgação

A Prefeitura de Itapevi divulgou, nesta sexta-feira (5), que estão disponíveis 244 vagas de emprego. A partir desta segunda-feira (8), os interessados precisam comparecer pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 - Cidade Saúde).





As chances serão oferecidas nas áreas de logística, telemarketing, serviços e na construção civil.





Em relação à escolaridade, há vagas destinadas a partir do ensino fundamental incompleto. Também existem postos de trabalho que exigem o ensino médio concluído. Alguns dos cargos disponíveis não pedem experiência.





Os candidatos precisam levar um documento original com foto - RG ou CNH - e o CPF. O próprio sistema do PAT encaminha para a determinada vaga, com base no perfil profissional de cada pessoa.





Algumas oportunidades podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.





Funções oferecidas





Os cargos de auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga e de cobrador aparecem como destaques. São 50 vagas para cada uma dessas funções. Depois, aparecem as chances de carpinteiro, de recepcionista, de sinaleiro e de operador de telemarketing. Ambas terão 20 oportunidades.





Confira as outras funções com empregos disponíveis:





- Motorista de caminhão





- Motorista de caminhão-guincho





- Operador de empilhadeira





- Pintor de obras