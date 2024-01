Justiça aceita denúncia contra acusados de roubar pais de Bruna Biancardi em Cotia

O crime aconteceu em novembro de 2023 no condomínio São Paulo II

invadirem e roubarem a casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, em Cotia. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra os acusados de





O crime aconteceu em novembro de 2023 no condomínio São Paulo II. Três homens entraram na casa dos pais da blogueira durante uma falta de energia no residencial.





Os ladrões usaram cadarços de tênis para amarrar as vítimas e ameaçaram jogar óleo fervendo no rosto da mãe de Bruna. Eles levaram bolsas, relógios e joias de Bruna Biancardi e Mavie, a filha recém-nascida que a influencer tem com o jogador Neymar. A ação durou cerca de 25 minutos.





Um dos suspeitos identificados, Eduardo Sangfredo Vasconcelos, de 19 anos, é vizinho da família e foi preso em flagrante. O outro é Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, de 18 anos, que teve a prisão preventiva decretada, mas segue foragido. O terceiro suspeito ainda não foi identificado.





O Ministério Público de São Paulo (MPSP) ofereceu denúncia por roubo qualificado, com a participação de duas ou mais pessoas e por manter as vítimas sob seu poder, na sexta-feira (19/1). A juíza Andressa Martins Bejarano aceitou a acusação no mesmo dia e decidiu pela manutenção da prisão de Eduardo.





“A gravidade dos fatos narrados e os elementos constantes no feito reclamam a manutenção da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e para fins de garantir a ordem pública, daí por manter a prisão preventiva decretada”, diz a juíza na decisão.