Cotiana de 28 anos é morta a tiros em Porto Alegre (RS)

O corpo de Sarah Silva Domingues foi velado na faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, local que ela frequentou por 8 anos

Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A estudante de arquitetura Sarah Silva Domingues, de 28 anos, foi morta a tiros na noite de terça (23) enquanto fazia uma pesquisa de campo na Ilha das Flores, em Porto Alegre. O velório foi realizado ontem (25) na faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), local que ela frequentou por oito anos.





Segundo o site GZH, a estudante nasceu em Cotia e morava na capital gaúcha há oito ano.





De acordo com o portal, Sarah estava na Rua dos Pescadores tirando fotos para o seu trabalho de conclusão de curso, que ela entregaria nesta quinta. Por volta das 19h30, dois homens em uma moto passaram atirando.





Segundo a Polícia Civil, ela não era alvo dos criminosos, mas sim o dono de um mercadinho que estava próximo. Um homem, de 53 anos, também foi morto com os disparos. As motivações e a autoria do duplo homicídio ainda estão sendo investigadas.