Carnaval SP: conheça a nova locutora da apuração que substituirá Zulu, após 30 anos

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (25) pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo

Eloise Matos. Foto: LigaSP

O locutor da apuração do carnaval paulista, Mestre Zulu, será substituído após 30 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25) pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (LigaSP).





Quem vai substituir o famoso pelo timbre grave na hora de dar o resultado na apuração do desfile das escolas de samba será a locutora Eloise Matos.





“Sua experiência e paixão pela cultura carnavalesca a tornam a escolha perfeita para conduzir esse momento crucial do Carnaval, guiando o público através dos resultados e das emoções”, afirmou a LigaSP em comunicado.





Desde 1993, os únicos dois anos que Zulu não narrou as notas foram 2007 e 2021, o último por causa da pandemia de coronavírus.





QUEM É ELOÍSE MATOS





Locutora e profissional da comunicação, Eloise Matos tem três décadas de dedicação à indústria e mais de 20 anos na rádio FM, onde atua especialmente com samba e pagode. Atualmente, ela conduz programas de rádio de segunda a sexta-feira.





Com uma carreira diversificada, Eloise também atuou como mestre de cerimônia no concurso para a escolha da Corte do Carnaval de São Paulo.





Ao longo dos anos, Eloise Matos apresentou shows ao lado de alguns dos maiores nomes do samba. Além da carreira como locutora, Eloise também emprestou sua voz única para spots publicitários e jingles.