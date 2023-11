Cotia: Menino autista conquista medalha em campeonato de jiu-jítsu | Neto Rossi

Jonathan Gabriel, de 11 anos, superou as barreiras dentro e fora do tatame e subiu ao pódio em Campinas, interior de SP: “Mesmo com crise, ele não desistiu”





Jonathan Gabriel, 11 anos. Foto: Reprodução / Redes Sociais











Morador de Cotia, Jonathan Gabriel, de 11 anos, ficou em terceiro lugar no Compnet Liga Global de Jiu-Jítsu - Campeonato Brasileiro 2023, realizado no último domingo (12), em Campinas, interior de São Paulo.









"Foi incrível! Um dia de muito aprendizado. Mesmo o Jonathan tendo crise, ele não desistiu", disse Michele Cristina, mãe de Jonathan. O jovem lutador foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 3 anos.





"A sua luta hoje não foi só dentro do tatame, foi uma luta interna com os seus sentimentos e anseios de estar em um ambiente novo cheio de informações, e mais uma vez, você superou e não desistiu", publicou Michele no Instagram no dia do campeonato (veja abaixo).









Jonathan começou a treinar na academia Gracie Barra, do Jardim Isis, em agosto deste ano. Todos da academia, desde o professor até os alunos, incentivam ele a crescer, apoiam e vibram a cada conquista. "Ele não falta em nenhum treino e chega sempre mais cedo. Dentro do tatame, não tem preconceito. Lá [na academia] ele realmente se encontra", detalha a mãe do garoto.





Michele fez questão de terminar a entrevista agradecendo ao professor de seu filho, Gilmar Martins de Melo, à instrutora Beatriz e ao aluno Arthur Morais Bezerra, que sempre deu suporte emocional para Jonathan."Graças a todos eles, meu filho conseguiu, superou todas as barreiras sensoriais e emocionais", conclui Michele.





Veja abaixo o depoimento de Jonathan após a luta: