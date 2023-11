Parque estadual em Cotia recebe investimento de R$ 7,9 milhões na infraestrutura

Reforma inclui implantação de espaço com bebedouros, sala de monitoria ambiental, novo Pet Place, playground e academia ao livre

Foto: Governo de SP

O Parque Estadual Jequitibá, que abrange áreas dos municípios de São Paulo, Cotia e Osasco, recebeu o investimento de R$ 7,9 milhões do Governo de São Paulo. O parque tem 1,3 milhão de metros quadrados, 90% cobertos ainda com remanescente da Mata Atlântica e é integrante da Reserva de Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo.





A reforma incluiu a modernização de sanitários (feminino, masculino, acessível e familiar), a implantação de espaço com bebedouros, de sala de monitoria ambiental e outra para múltiplo uso, novo Pet Place, playground e academia ao livre.





Além disso, o parque ganhou intervenções na Portaria Leste, com cabine de controle de acesso com catraca, copa anexa e portões de entrada e saída de pedestres.





A obra no Parque Jequitibá está inserida no eixo de Parques Estaduais do Plano Estadual do Meio Ambiente. O plano prevê, ao todo, investimentos de R$ 36,9 milhões em diversas iniciativas, até 2026, divididas entre manutenção e revitalização de cinco unidades de conservação, revitalização e manutenção de parques urbanos e investimentos voltados à proteção da fauna silvestre.





SOBRE O PARQUE





Entre as atrações do Parque Jequitibá, o usuário poderá encontrar uma grande diversidade de fauna da Mata Atlântica, entre elas aves como o tovacuçu (Grallaria varia), mais comum, e até algumas ameaçadas de extinção, como o pavão-do-mato (Pyroderus Scutatus) e o Jacu (Penelope obscura). O parque abriga saguis, veados catingueiros (Mazama Gouazoubira) e tartarugas aquáticas, além de animais peçonhentos como a jararaca-da-mata (Bothrops jararaca) e a coral verdadeira (Micrurus Altirostris).





Na flora, destacam-se espécies da Mata Atlântica presentes no parque, tais como o Jequitibá (Cariniana), a Embaúba prata (Cecropia hololeuca), a Caneleira verdadeira (Cinnamomum verum) e a Araucária (Araucaria angustifolia).