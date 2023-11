SP: Frente fria se aproxima da região e Defesa Civil mantém alerta de tempestade

“O cenário de domingo é de que tenhamos a frente fria já instalada e, novamente, temporais intermitentes”, afirmou o capitão Roberto Farina, da Defesa Civil de SP

Tempestade deve atingir Cotia e região neste domingo (19), segundo a Defesa Civil. Foto: Cotia e cia

A Defesa Civil de São Paulo mantém o alerta com a previsão de tempestade com rajadas de vento de até 100 km/h no estado de São Paulo neste domingo (19/11).





Por volta das 19h30 deste sábado (18), a frente fria se deslocava em direção à Grande São Paulo, onde deveria chegar entre as 22h e às 3h. É justamente a combinação dela com a onda de calor e a umidade vinda da Amazônia que deverá provocar as tempestades e rajadas de vento de forte intensidade na região.





No interior e litoral, a chuva forte e ventania já provocam estragos desde a sexta (17). Até o momento, não há registro de pessoas feridas.





Segundo a Defesa Civil, a frente fria se dividia em três núcleos no início da noite. Um deles seguia em direção ao interior e dois estavam nas proximidades do Vale do Ribeira, podendo se unir e ganhar força para chegar à capital paulista. Às 20h30, chovia em alguns pontos da zona sul paulistana, com trovoadas.





“O cenário de domingo é de que tenhamos a frente fria já instalada e, novamente, temporais intermitentes. Não vamos precisar os horários, mas em vários momentos do dia. Podem vir seguidos de raio e ventos fortes”, afirmou o capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, ao portal Metrópoles.









*Com informações do portal Metrópoles