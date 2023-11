Diretor do Procon de Cotia se pronuncia sobre falsas acusações de vereadores

Francisco Machado foi alvo de ataques de seis parlamentares que atribuíram a ele uma mensagem que não foi de sua autoria

Foto: Câmara de Cotia

O diretor do Procon de Cotia, Francisco Carlos Machado, mais conhecido como Chiquinho, se pronunciou, por meio de nota, sobre as falsas acusações que sofreu de alguns vereadores da cidade durante a sessão de terça-feira (14).





Seis parlamentares foram na tribuna e proferiram ataques contra Chiquinho. Os vereadores se ofenderam com uma mensagem que criticava a atuação da Câmara junto à Enel, após o apagão na semana passada.





conforme Cotia e Cia revelou em reportagem publicada nessa quarta-feira (15). Acontece que não foi o diretor do Procon o autor da mensagem, e sim o presidente de uma associação de moradores de um residencial,





“À noite, fui rever o vídeo da sessão, disponível na rede de internet. Assustei! Se alguém me contasse, eu não acreditaria, por algumas razões: uma delas é a sofreguidão e a visceralidade dos ataques, advindos de pessoas que eu nem imaginava que teriam a infelicidade de fazê-los, simplesmente porque trata-se de pessoas que me conhecem e alguns, inclusive, possuem relações muito próximas e boas comigo e com a minha família”, disse Chiquinho, em trecho da nota.





Estranhei, porque nunca desferi qualquer crítica a qualquer vereador ou à Câmara Municipal, e, se o fizesse, seria de forma construtiva e respeitosa e, certamente, me dirigiria ao presidente, da maneira mais formal possível, com a certeza de que seria ouvido e respeitado









VEJA O VÍDEO DOS ATAQUES ABAIXO