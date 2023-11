“Cheiro insuportável”: comunidade em Cotia está há 9 dias sem coleta de lixo

Prefeitura se manifestou sobre o problema; veja

Foto enviada ao Cotia e Cia por moradores da rua da Paz

A última coleta de lixo na rua da Paz, região do Morro do Macaco, em Cotia, foi feita na terça-feira da semana passada, dia 07/11. Com isso, o lixo acumulou nas caçambas disponíveis na comunidade, trazendo diversos problemas para os moradores.





“Aqui tem coleta de caçamba e há uma semana que não passa a coleta. Com isso, o acúmulo [de lixo] está grande, aparecendo bichos e o cheiro insuportável. Está muito difícil aqui, esperamos que a prefeitura tome providências o quanto antes”, relatou a moradora Erica Ferreira.





Cotia e Cia já havia informado a empresa e a administração sobre o caso. O problema com a coleta já era de conhecimento tanto da Enob (empresa responsável pelo serviço) quanto da Prefeitura de Cotia. Isso porque na terça-feira (14),





Na ocasião, a Secretaria de Obras e Infraestrutura informou que fez contato com a Enob e solicitou “a rápida normalização na coleta de lixo”. O serviço, de fato, foi realizado em outros bairros que também estavam com a coleta atrasada, mas não na comunidade da rua da Paz.





“Um descaso com os moradores por não fazerem a troca das caçambas de lixo e nem a coleta há mais de 7 dias. É um descaso com a população do bairro”, desabafa a moradora Maria do Carmo.





Procurada novamente pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informou que fez contato com a Enob e garantiu que a empresa enviará, ainda hoje (16), uma equipe para fazer a limpeza no local.