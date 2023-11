VÍDEO: Vereadores atacam diretor do Procon de Cotia por críticas que ele não fez

Ataques e acusações ocorreram durante a sessão dessa terça (14); Cotia e Cia localizou e conversou com o verdadeiro autor da mensagem que critica os parlamentares; veja

Foto: Câmara de Cotia

Alguns vereadores de Cotia se sentiram incomodados com críticas que receberam na semana passada, quando a cidade passou por um apagão e enfrentou um verdadeiro caos. Na sessão dessa terça-feira (14), seis parlamentares foram à tribuna e se defenderam das críticas, no entanto, fizeram acusação à pessoa errada [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





A crítica foi feita em um grupo de WhatsApp de moradores do Residencial Parque Rizzo II. Em mensagem de texto, que Cotia e Cia teve acesso, a pessoa escreveu sobre o apagão e a falta de comprometimento da Câmara de Cotia para resolver o problema.





“Ficamos sem energia por vários dias em nossa cidade e nossos vereadores, por incrível que pareça, não sabem onde fica a base da Enel para trazer uma resposta positiva para a população.” E a mensagem continua: “[os vereadores] foram fazer selfie na Enel ou pegar segunda via de conta.”





A mensagem acima foi enviada pelo presidente da Associação dos Moradores do Parque Rizzo II, Milton Bernardes. Mas os vereadores atribuíram a mensagem ao diretor do Procon de Cotia, Francisco Carlos Machado, o Chiquinho, que também mora no condomínio, mas não está no grupo da associação.





Mensagem enviada pelo presidente da associação dos moradores e atribuída erroneamente ao diretor do Procon





Veja abaixo os nomes dos vereadores e trechos das falas voltadas para o diretor do Procon de Cotia:





Dr. Castor Andrade: “Um oportunista que trabalha como diretor do Procon de Cotia colocou um vídeo dizendo que os vereadores não fizeram nada. Mas os vereadores tiveram coragem de ir para a rua. Eu não vi o oportunista, diretor do Procon de Cotia, lá na mobilização. Quero aqui mandar um recado para esse oportunista, que nós somos homens, trabalhadores e representantes da população de Cotia, nós não estamos de cargo de favor, não.”





Castor ainda falou sobre convocar o diretor do Procon para dar uma explicação na Câmara de Cotia.





Iran Soares: “Ele [Chiquinho] falou que os vereadores de Cotia não sabem onde fica a base da Enel [...] ele tem que buscar informações de forma coerente para não ser leviano em suas colocações. Eu também gostaria que ele fosse convocado nessa casa de leis para que ele se retratasse para toda a população.”





Paulinho Lenha: “Vamos falar o nome dele aqui, o Chiquinho Machado, que é indicado, que nunca fez nada pela nossa cidade, vir falar desta Casa, ele está equivocado. Essa Casa está unida num projeto muito maior, por ele saber desse projeto, ele talvez queira tumultuar aqui. Temos que trazer ele aqui nessa casa para se redimir.”





Celso Itiki: “Eu peguei aqui umas frases que ele colocou no WhatsApp, num grupo do condomínio. Nós vamos fazer um requerimento para ele vir aqui. Quando ele fala essas inverdades, ele tem que provar.”





Sérgio Folha: “Ele [Chiquinho] precisa cuidar da parte dele, ouvir a população, fazer ações contra a Enel. Tenho certeza que os vereadores fizeram a parte deles. Saber agora se o Chiquinho cuidou da parte dele dentro do órgão ao qual ele representa”





Edson Silva: “Ao Francisco Carlos Machado: que ele venha até essa Casa, que venha falar esse seu pensamento ... é ao contrário, ele está falando que os vereadores querem se promover, mas ele está se autopromovendo com o trabalho desta casa.”





O QUE DIZ O AUTOR DA MENSAGEM





Em vídeo enviado ao grupo de WhatsApp do residencial, na noite dessa terça, o presidente da associação dos moradores, Milton Bernardes, se manifestou sobre o ocorrido. Veja abaixo:





Pegaram a minha mensagem e levaram para a Câmara, hoje, e fizeram uma acusação infundada ao diretor do Procon. Eu não admito. Eu tenho a minha opinião como morador. Não venham usar o nosso bolsão para fazer política. Quem fez a crítica, foi eu. Não venham acusar ninguém, não. A pessoa que pegou e levou para a Câmara essa informação do nosso residencial, induziu os outros vereadores a fazerem uma acusação infundada ao diretor do Procon de Cotia





Cotia e Cia conversou com Bernardes, que reforçou as afirmações que fez no vídeo. “O grupo é do residencial, eu sou presidente da associação. Ele não poderia pegar essa conversa que a gente teve dentro do grupo. Não era uma mensagem pública, mas sim privada”, esclareceu.





Vale ressaltar que o vereador Castor Andrade está no grupo da associação do residencial e foi o primeiro a subir na tribuna para atacar o presidente do Procon. Castor mencionou um suposto vídeo em que Chiquinho aparece tecendo críticas aos vereadores. Cotia e Cia pediu para a assessoria do parlamentar esse vídeo e também uma explicação, mas até a publicação desta reportagem, não houve resposta.





A reportagem também entrou em contato com o presidente da Câmara de Cotia, Marcinho Prates, para comentar sobre o ocorrido, mas não houve retorno.





Os vereadores Iran Soares, Paulinho Lenha, Celso Itiki e Edson Silva também foram procurados, mas ninguém quis comentar o assunto. A reportagem não conseguiu falar com o vereador Sérgio Folha. O espaço segue aberto para manifestações.





Cotia e Cia conversou com o diretor do Procon, Francisco Machado. Ele disse que enviaria uma nota comentando o ocorrido. Assim que a nota for enviada, será acrescentada nessa reportagem.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: