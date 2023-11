Serviço Funerário de Cotia está com nova administração

#Publi: A chegada do Grupo Colina representa uma virada na gestão dos cemitérios locais.









Em um passo significativo para a modernização da administração dos cemitérios em Cotia, a gestão desses espaços agora está sob responsabilidade exclusiva do Grupo Colina. A mudança ocorreu no dia 1 de junho de 2023 por meio de concessão.





Inovações em Administração





A chegada do Grupo Colina representa uma virada na gestão dos cemitérios locais. A empresa, comprometida com práticas modernas e eficientes, promete implementar inovações que visam aprimorar a experiência dos usuários e melhorar a infraestrutura dos cemitérios. Dentre as mudanças propostas estão:





Tecnologia de Gestão: Uma introdução de sistemas informatizados para agilizar processos administrativos e consulta de informações.





Manutenção e Infraestrutura: Compromisso com a melhoria das condições físicas dos cemitérios, investindo em manutenção regular, paisagismo e infraestrutura adequada.





Atendimento Humanizado: Treinamento especializado para a equipe, oferecendo um atendimento mais humanizado e acolhedor aos familiares enlutados.





A concessão

A concessão dos cemitérios de Cotia para o Grupo Colina representa um marco na busca por melhorias na gestão do serviço funerário da cidade. Com o comprometimento do Grupo Colina em implementar práticas modernas e eficientes, a comunidade pode testemunhar uma experiência mais humanizada e inovadora nos cemitérios locais. A transição sinaliza um passo importante para garantir que esses espaços sejam geridos com excelência, respeito e sensibilidade para com as famílias enlutadas.





O Grupo Colina

Com mais de 20 anos de experiência na gestão cemiterial, o Grupo Colina emergiu como vencedor do processo licitatório, sendo reconhecido por sua competência técnica e compromisso com a excelência nos serviços oferecidos, tendo como valor levar dignidade as famílias enlutadas.





