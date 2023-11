Aulas nas escolas municipais de Cotia estão suspensas nesta segunda-feira (6)

Informação foi divulgada neste domingo (5) pela Secretaria Municipal de Educação

Foto: Prefeitiura de Cotia

As aulas na rede municipal de Cotia estão suspensas nesta segunda-feira (6). O comunicado, divulgado neste domingo (5), está sendo enviado às direções das unidades e repassado aos pais e responsáveis.









Segundo o governo municipal, amanhã os pais e responsáveis serão informados quanto à retomada das aulas.





Cotia e Cia questionou o governo de São Paulo para saber como ficam as aulas nas escolas estaduais e aguarda retorno.





ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA ENEL





Após mais de 40 horas sem energia elétrica, em alguns bairros de Cotia o serviço foi restabelecido neste domingo. Em toda a região atendida pela Enel, cerca de 1,4 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na última sexta-feira. em alguns bairros de Cotia o serviço foi restabelecido neste domingo. Em toda a região atendida pela Enel, cerca de 1,4 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na última sexta-feira.





“Devido à complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual. Em atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades, a companhia tem priorizado os casos mais críticos, como serviços essenciais e a conexão das escolas onde seriam aplicadas as provas do ENEM", disse a Enel em nota enviada no final da tarde de hoje.