Homem é preso em flagrante por furtar colégio particular na Granja Viana

GCM encontrou o indivíduo escondido atrás de um armário; caso foi registrado no 2º DP de Cotia

Foto: GCM / Reprodução





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante, na madrugada dessa quarta-feira (15), um homem de 36 anos que estava furtando um colégio particular no Jardim da Glória, região da Granja Viana, em Cotia.





A proprietária do colégio acionou a GCM assim que o alarme soou. A guarda chegou no local e viu alguns objetos colocados do lado de fora do estabelecimento de ensino.





Assim que os GCMs entraram na unidade, flagraram um indivíduo escondido atrás de um armário. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. A escola, segundo a GCM, estava toda revirada, com fios cortados e a porta dos fundos arrombada.





Indagado, o homem confessou que pretendia furtar o local e informou que tinha um comparsa do lado de fora num veículo Kadett branco, mas a GCM não conseguiu localizá-lo.





Entre os itens furtados, havia televisores e caixas de som. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia.