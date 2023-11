Bairros em Cotia estão há 6 dias sem coleta de lixo; VEJA FOTOS

Prefeitura se manifestou sobre o ocorrido; veja

Imagem do Jardim Cotia desta terça-feira (14)

#FalaCidadão: Alguns bairros de Cotia estão há seis dias sem coleta de lixo. No Jardim Pioneiro, por exemplo, os sacos com lixo já tomam conta de todas as vias. Moradores já não sabem a quem recorrer.





“Eles [coletores] passaram a fazer menos coletas: de suas vezes na semana, agora só faz uma. E sem dia certo. A última coleta foi na quarta-feira da semana passada. Agora não sabemos qual dia e nem quando vai passar”, reclamou Virgínia Bergara, moradora do bairro.





Segundo ela, o mesmo problema ocorre com os bairros Maria Tereza, Parque Rincão, Vila Jovina e Portão.





Assim que a matéria foi publicada, uma moradora da rua da Paz, no Jardim Cotia, também enviou imagens de como se encontra hoje a situação do bairro. Desde terça-feira que o caminhão da coleta não passa pela região. Veja as fotos abaixo:





Procurada, a Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia informou que fez contato com a empresa Enob, responsável pelo serviço, e solicitou “a rápida normalização na coleta de lixo”.





VEJA AS FOTOS da região do Jd Pioneiro