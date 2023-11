Caso Biancardi: assaltante de Cotia pede transferência para ‘O Presídio dos Famosos’

Segundo a defesa, os criminosos estariam ameaçando praticar violência contra Eduardo no sistema prisional

Eduardo Seganfredo. Foto: Polícia Civil

Eduardo Seganfredo Vasconcelos (foto em destaque), de 19 anos, pediu, nesta terça-feira (14), a sua imediata transferência para a Penitenciária de Tremembé, no interior paulista, conhecida como 'O Presídio dos Famosos’. Ele está detido por assaltar os pais da influenciadora Bruna Biancardi, em Cotia, na semana passada. Eduardo confessou o crime. A defesa dede 19 anos, pediu, nesta terça-feira (14), a sua imediata transferência para aEle está detido porna semana passada. Eduardo confessou o crime.





Segundo o documento, obtido pelo portal Metrópoles, a família do preso estaria “recebendo ligações de ameaça e tentativa de extorsão” desde que o caso ganhou repercussão.





De acordo com o site, os criminosos estariam ameaçando praticar violência contra Eduardo no sistema prisional.





Eduardo foi preso em flagrante por guardas civis horas após invadir a casa e roubar os seus vizinhos Telma Fonseca Ribeiro, 50 anos, e Edson Ribeiro, 52, pais de Bruna Biancardi, no condomínio São Paulo II. Outros dois comparsas, que participaram da ação, estão foragidos.









‘O PRESÍDIO DOS FAMOSOS’





“Ser autor de crime de impacto na mídia também é garantia de um colchão no local. Advogados, médicos, pedófilos, ex-policiais, ex-promotores, jornalistas e políticos figuram na lista da clientela preferencial de Tremembé.”





As palavras acima são do jornalista Ullisses Campbell, autor do livro Suzane: Assassina e Manipuladora. Segundo explica o jornalista, um dos maiores atrativos de Tremembé é que o local não abriga qualquer membro de facções criminosas, o que reduz a quase zero os crimes de extorsão ou casos de rebelião ou motins.





Além das vagas para trabalhos internos, cada prisioneiro recebe um salário-mínimo mensal e também usufruem de um benefício mais generoso: afinal, para cada três dias que os criminosos trabalham, um é abatido na pena.





A lista de celebridades criminosas que estão ou passaram por lá incluem o médico Roger Abdelmassih; o ex-goleiro Edson Cholbi Nascimento (o Edinho), filho do Rei Pelé; o ex-senador Luiz Estevão; o jornalista Antônio Marcos Pimenta das Neves; Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá; Lindemberg Alves Fernandes; Elize Matsunaga; além de Suzane e os irmãos cravinhos.





*Com informações do portal Aventuras na História