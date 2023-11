CPI da Enel é marcada por quedas de energia na Alesp

Enel diz que “a oscilação de energia na Assembleia Legislativa nessa manhã (14) não tem relação com a rede de distribuição da companhia”

Foto: Reprodução / Alesp

A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel, que apura irregularidades e práticas abusivas cometidas pela empresa no intervalo de 2018 até 2023, começou nesta terça-feira (14) com duas quedas na energia.





A queda de luz ocorreu no início da sessão, antes do começo da fala do presidente da Enel em São Paulo, Max Xavier Lins. Durante a escuridão no plenário, parlamentares e autoridades criticaram a Enel, enquanto outros disseram que a queda era proposital.





Em nota, a Enel diz que “a oscilação de energia na Assembleia Legislativa nessa manhã (14) não tem relação com a rede de distribuição da companhia”.





A reunião desta manhã também foi marcada por inúmeras reclamações e acusações feitas pelos parlamentares e por prefeitos da Região Metropolitana, que foram convidados a participar.





Lins presta depoimento para dar explicações sobre apagão que deixou 2,1 milhões de clientes sem luz em São Paulo. Ele já havia sido convidado para falar à CPI, instalada em maio para apurar supostas irregularidades desde que a empresa comprou a Eletropaulo, em 2018. O apagão, no entanto, fez os membros da comissão transformarem o convite em convocação.