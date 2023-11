Modelo cotiano desfila em passarelas para conscientizar sobre o autismo

Com apenas 7 anos, Arthur Milhomem conquistou recentemente outro objetivo: se tornou embaixador de um projeto social de autismo patrocinado por uma empresa catarinense

Arthur é o novo embaixador do projeto 'Autismo - um Jeito Diferente de Ver o Mundo'. Foto: Reprodução / Rede Social

Morador de Cotia, Arthur Milhomem de 7 anos, é o novo embaixador do Projeto “Autismo - Um Jeito único de ver o mundo”, patrocinado pela marca de galochas Gasf, de Criciúma (SC).





A ação social promove a conscientização e o apoio às famílias com crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Além de conscientizar, o projeto está comprometido com medidas que promovam a inclusão, bem como oportunidades às famílias auxiliando em seu desenvolvimento pessoal – sendo facilitador da integração na sociedade.





Mas como tudo começou?





Seis meses após ter recebido o diagnóstico de autismo, surgiu uma oportunidade para um desfile, que necessitavam de modelos autistas. Nessa época, Arthur havia produzido um book de fotos para uma agência de modelos.





“Arrisquei e o levei, era uma feira com lojistas nacionais e internacionais, ele arrasou, não sentiu um pingo de vergonha e eu vi meu filho, pela primeira vez, em uma passarela. E ali eu chorei”, comenta Ana Paula Gonçalves, mãe de Arthur.





Ao Cotia e Cia, Ana Paula contou que neste evento conheceu o empresário Fábio Kuschel, proprietário da Gasf e idealizador do projeto social. Ele fez o convite para Arthur ser o embaixador da ação.





"Ele não tinha vergonha. Ele falou ‘meu nome é Arthur Milhomem e eu sou autista’, o Fábio se encantou. Ficamos em contato e, alguns meses depois, ele convidou o Arthur para se tornar embaixador de um projeto no qual ele vinha desenvolvendo”, detalha.

















Agora, após passar pelas passarelas – recentemente ele desfilou na Fashion Week Show – e se tornar embaixador de um projeto que envolve o autismo, Ana conta que seu filho quer mostrar ao mundo o que é o autismo e que com isso ele consiga ajudar outras famílias através da conscientização.





"O objetivo maior continua sendo o mesmo: desfilar nas passarelas para consientizar sobre o autismo e também mostrar que o autista pode e deve ocupar todos os espaços na sociedade", complementa Ana.