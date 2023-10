Vereador pede ‘paciência’ ao justificar obra parada há 8 meses em Caucaia do Alto

Discurso do parlamentar foi feito durante a sessão da Câmara de Cotia desta terça-feira (10); veja

Foto tirada sexta-feira (6), antes das fortes chuvas do final de semana. - Foto: Rudney Oliveira- Cotia e Cia









VEJA ABAIXO A FALA DO VEREADOR CELSO ITIKI:





O vereador de Cotia,usou a tribuna durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (10) para falar sobre o problema na. A via está toda esburacada há 10 meses e, mesmo após várias reclamações de moradores,Segundo Itiki, a avenida se encontra dessa forma por conta de um empreendimento imobiliário na região, que precisou fazer a implantação de uma rede de esgoto. De acordo com o parlamentar, foi preciso aguardar esse serviço para depois o recapeamento ser realizado –, justificou.A fala de Itiki veio um dia após, publicar um vídeo nas redes sociais mostrando os buracos na avenida., disse o vereador, que ainda colocou a culpa na Caixa Econômica Federal.O que Itiki não citou foi que o problema se arrasta há quase um ano. Conformejá mostrou, a obra encontra-se parada desde fevereiro. Na ocasião, a Prefeitura de Cotia havia informado as obras durariam mais 45 dias e que a via seria totalmente recapeada, o que até o momento não ocorreuAo final da fala, o vereador afirmou que o problema será finalmente resolvido e pediu paciência para a população.