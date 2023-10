Prefeito de Vargem Grande lamenta morte de jovem em acidente na Raposo Tavares

Felipe Moura tinha 25 anos e morreu após acidente de moto na manhã dessa terça-feira (10)

Felipe Moura morreu ontem, aos 25 anos. Foto: Reprodução / Rede social

Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, lamentou a morte do jovem Felipe Moura Pereira, de 25 anos, em publicação feita nas redes sociais. Felipe faleceu na manhã dessa terça-feira (10), após colidir com sua moto na traseira de um veículo na altura do km 39,5 da rodovia Raposo Tavares. O prefeito de, lamentou a morte do jovem Felipe Moura Pereira, de 25 anos, em publicação feita nas redes sociais. Felipe faleceu na manhã dessa terça-feira (10),





“Meus sentimentos aos pais, em especial sua mãe Elani Moura. Não posso imaginar sua dor, mas espero que encontrem conforto e paz neste momento difícil”, disse o prefeito. “Felipe era um rapaz alegre, gentil e cheio de sonhos. Sua partida deixa uma lacuna imensa em nossos corações. Que Deus o receba em sua glória e lhe dê o descanso eterno”, completou.





De acordo com a ocorrência registrada na Delegacia de Cotia, Felipe conduzia sua motocicleta realizando manobras para desviar do trânsito ocasionado por outro acidente nas proximidades. O motorista do automóvel sentiu o impacto da batida assim que trocou de faixa na rodovia.





As equipes de resgaste da CCR ViaOeste estiveram no local para dar suporte a vítima e a ocorrência. Uma perícia técnica foi realizada no local do acidente.





O caso foi registrado como ‘Homicídio culposo na direção de veículo automotor’ na Delegacia de Cotia.