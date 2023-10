Creche em Cotia registra caso de meningite bacteriana em bebê de um ano

Vigilância Epidemiológica iniciou ações de bloqueio hoje na unidade; é o 2º caso registrado em menos de um mês na mesma região

O Centro Educacional Arakan, em Cotia, registrou um caso de meningite bacteriana em uma bebê de um ano. A informação com a foto da criança circula em um grupo de WhatsApp da unidade. Até a última atualização, a menina seguia internada em uma unidade de saúde de São Paulo.





A doença foi confirmada pela própria direção da unidade durante reunião realizada nesta terça-feira (10). Segundo a direção, a bebê está bem.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Vigilância Epidemiológica informou que recebeu a notificação do caso na tarde desta segunda-feira (9) e que comunicou, “imediatamente”, a Secretaria de Educação e a direção da unidade escolar.





Disse ainda que na manhã de hoje uma equipe iniciou as ações de bloqueio “preconizadas pelo Ministério da Saúde para o caso”. Segundo a vigilância, foram medicadas as crianças que tiveram contato direto com o caso e os adultos da unidade que mantiveram proximidade com a bebê.





Por fim, a vigilância informou que as atividades escolares seguem normalmente, “pois não há indicação para suspensão do atendimento aos alunos”.





OUTRO CASO