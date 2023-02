Obra da Prefeitura para atender novo condomínio deixa avenida no barro em Caucaia do Alto

Obras devem durar mais 45 dias; veja a reportagem

Av. Luiz Ferreira tomada por lama. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Há mais de um mês, moradores do Jardim São Luiz, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, enfrentam obras da Prefeitura para chegarem em suas residências. O asfalto que existia na Avenida Luiz Ferreira Gil foi substituído por barro e valetas.





Na avenida há uma escola estadual. Em horários de pico, ônibus e vans escolares enfrentam verdadeiros obstáculos na travessia.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou que se trata de implantação de rede de águas pluviais para atender o empreendimento que está sendo implantado no local, além dos moradores que já residem no bairro.





As obras, segundo a secretaria, devem durar mais 45 dias. “As valas serão fechadas e a via nivelada. Com a conclusão deste trabalho, a Sabesp implantará uma rede de água e, na sequência, a via será toda recapeada”, explicou.





Sobre o fluxo de veículos, a pasta informou que foram deixados espaços nos dois lados onde os pais de alunos, vans ou ônibus pegam as crianças, conforme combinado com a direção da escola.





“Em relação à locomoção, foi deixado, em um dos lados da calçada, passagem para pedestres e o outro lado está sendo utilizado para acomodação de materiais utilizados na obra”, completou.