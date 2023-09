Supermercado que comprou o Pedrosão anuncia vagas de emprego em 25 setores

Vagas são para farmacêutico, operador de caixa, pizzaiolo, estoquista, ajudante de cozinha, entre outras; veja como se candidatar

Imagem ilustrativa. Crédito: Depositphotos

Grupo Bem Barato, rede de supermercados que comprou o Pedrosão, na av. Prof. Manoel José Pedroso, em Cotia, está com diversas oportunidades de emprego em 25 áreas diferentes.









Confira abaixo a relação das vagas:





Farmacêutico





Balconista farmacêutico





Consultor de vendas





Gerente - drogaria





Operador (a) de caixa





Pizzaiolo - espaço gourmet





Repositor de hortifruti





Atendente - espaço gourmet





Balconista de padaria





Repositor de mercearia





Açougueiro (a)





Cozinheiro (a)





Balconista de açougue





1/2 oficial de cozinha





Ajudante de açougue





Estoquista





Desossador





Ajudante de cozinha





Organizador de estacionamento





Balconista de frios





Ainda não há previsão de inauguração. O prédio do antigo Pedrosão está passando por reforma.





ACESSE AQUI para saber mais sobre as vagas e se candidatar





O Grupo Bem Barato é uma empresa do varejo do Grande ABC, que iniciou suas atividades nos anos 70. A empresa está presente também na zona leste e sul de São Paulo. Hoje, o grupo conta com 13 lojas no formato de supermercado e atacado.