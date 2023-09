Centro Administrativo de Cotia é evacuado após "cheiro forte de fumaça"

Problema teria ocorrido no sistema de energia dos elevadores do prédio

Imagem enviada por leitor ao Cotia e Cia

O Centro Administrativo de Cotia foi evacuado e a energia elétrica desligada após colaboradores da prefeitura de Cotia sentirem um forte cheiro de fumaça no início da tarde desta quarta-feira (27).

A GCM e os bombeiros foram acionados, porém como não havia princípio de incêndio, os Bombeiros se retiraram do local.

Em nota a prefeitura informou que a equipe de manutenção e administração do prédio identificaram uma fiação do sistema de energia do elevador derretida indicando o foco da fumaça.

"Para que uma vistoria completa fosse realizada, a Prefeitura dispensou os colaboradores do período da tarde." concluiu a nota.