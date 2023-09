Supermercado Pedroso dá seu último adeus e destaca legado deixado em Cotia

“A partir de hoje, seremos para sempre parte da história de Cotia. Nosso muito obrigado”; veja a nota de despedida na íntegra

Supermercado Pedroso. Foto: Divulgação

O Supermercado Pedroso dá o seu último adeus. Em nota de despedida, divulgada nesta sexta-feira (22), a empresa, que completou 109 anos de história em Cotia, agradeceu a todos os moradores que fizeram parte dessa longa trajetória.





Conforme já anunciado pelo Cotia e Cia, o Pedroso vendeu as três unidades que têm na cidade. A loja da Av. Prof. Manoel José Pedroso (o Pedrosão) foi comprada pelo Grupo Bem Barato e já encerrou as atividades. , o Pedroso vendeu as três unidades que têm na cidade. A loja da Av. Prof. Manoel José Pedroso (o Pedrosão) foi comprada pelo Grupo Bem Barato e já encerrou as atividades.





Até meados de outubro, as outras duas unidades (da Rua Batista Cepelos, centro, e da Av. Prof. Joaquim Barreto, no Atalaia) também fecharão as portas, já que foram compradas por uma rede chinesa de supermercados.





Na nota divulgada, a empresa enalteceu o carinho e respeito pelas famílias que tinham o mercado como local preferido para as compras e também a todos os fornecedores que ajudaram a manter um mix de produtos com o perfil de seus clientes.





“Foram mais de um século de desafios, conquistas, alegrias, mas jamais esqueceremos do carinho e do cuidado que cada cliente teve com a nossa marca. A partir de hoje seremos para sempre parte da história de Cotia. Nosso muito obrigado.”





Veja abaixo a nota na íntegra: