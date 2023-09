Obras atrasadas em Caucaia do Alto vêm causando transtornos para moradores

Bem próximo dali, há a Avenida Luiz Ferreira Gil, que também está com as obras paralisadas. Em fevereiro a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou que as obras durariam mais 45 dias [RELEMBRE AQUI ]. No entanto, passaram-se mais de 6 meses e a obra ainda não foi concluída.