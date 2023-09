Cotia realiza eleição para o Conselho Tutelar; veja locais de votação

Eleição está marcada para o dia 1º de outubro de 2023, das 09h às 17h; saiba mais

Foto Agência Brasil

Cotia escolherá os novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024 – 2028. A eleição está marcada para o dia 1º de outubro de 2023, das 09h às 17h.





Os eleitores manifestarão seus votos de forma secreta nos locais de votação [veja abaixo] definidos pela comissão organizadora do pleito. Poderão votar pessoas com idade a partir de 16 anos, devidamente inscritas e em dia com a Justiça Eleitoral do Município até o dia 30 de junho de 2023, ou seja, é preciso ter título de eleitor.





Serão escolhidos cinco conselheiros titulares para o Distrito Sede (Cotia) e cinco para Caucaia do Alto, bem como os suplentes.





De acordo com o edital nº 1/2023 CMDCA, cada eleitor poderá votar uma única vez em até cinco candidatos diferentes.





O Ministério Público fará a fiscalização do processo eleitoral e a posse dos eleitos será no dia 10 de janeiro de 2024.





Antes de ir para a sala de votação, o eleitor deve consultar com atenção em qual escola deverá votar, uma vez que o local foi definido, previamente, conforme cadastro de seções eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, o local de votação definido não será alterado e o eleitor não poderá escolher onde votar.





Por exemplo, o eleitor cuja seção de votação é na E.E Prof. Odair Pacheco Pedroso (conforme cadastro no Tribunal Regional Eleitoral), deverá votar na E.M Prof. Dr. Osny Fleury da Silveira.





O que é Conselho Tutelar?





Os conselhos tutelares foram criados em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para desempenhar uma função estratégica: zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Os conselhos tutelares são órgãos autônomos, permanentes e não jurisdicionais, que integram a administração pública local.





VEJA ABAIXO OS LOCAIS DE VOTAÇÃO